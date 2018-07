Abastecimento de água é normalizado em Cidade Tiradentes

SÃO PAULO- O abastecimento de água na região de Cidade Tiradentes foi normalizado na noite desta terça-feira, 3, informou a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Moradores da região, no extremo leste de São Paulo, tiveram o fornecimento interrompido entre as 8h e 18h de hoje. O motivo foram os trabalhos de lavagem do reservatório da Sabesp localizado na Rua Luís Bordese.

Os bairros afetados foram: bairro dos Pereiras, Barro Branco, conjuntos Juscelino Kubitschek, Preste Maia, Mirante de Guaianazes, Santa Conceição, Cohabs Casa Branca, Castro Alves, Dom Angélico, Inácio Monteiro, jardins Colonial, das Hortênsias, dos Ipês, Monte Verde, Pedra Branca, Pérola, São Benedito, São Paulo, Souza Ramos, e vilas Vilma Flor, Santa Etelvina, das Roseiras, Hortência, Iolanda, e Paulista.