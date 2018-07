A partir do dia 12, Linha 4 vai funcionar até meia-noite A linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo funcionará das 4h40 à meia-noite, a partir do dia 12, de segunda-feira a sábado. Ainda incompleta, atualmente ela transporta passageiros somente até as 21 horas entre as Estações Butantã, Pinheiros, Faria Lima e Paulista. Aos domingos, por enquanto, a linha permanecerá fechada, por causa dos testes ainda inacabados com os novos trens automáticos. Na mesma data, as Estações Tamanduateí e Vila Prudente, da linha 2-Verde, também ficarão abertas até meia-noite, incluindo os fins de semana - um acréscimo de três horas de operação.