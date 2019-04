A melhor pizza de São Paulo

Olá, tudo bem com vocês?

Acho que alguns de vocês esperavam por uma coluna sobre bacalhau, sobre peixes, sobre Sexta-Feira Santa. Mas as meninas do Paladar já se encarregaram – muito bem, como sempre – do serviço. Aqui, você encontra muitas receitas para celebrar a data. São 15 ao todo e, imagino, todas deliciosas. Em dúvida sobre o que fazer neste feriado? Não mais, caro leitor.

O pessoal do Divirta-se, que jamais deixa vocês à toa pela metrópole desvairada, tem ótimas dicas que você confere aqui. E se o seu negócio é cinema, não deixe de acessar nossa página especial que apresenta a programação completa de exibições, inclusive de lançamentos.

Mas eu vou deixar isso tudo de lado para falar da melhor pizza de SP.

E se a gente tem o dia certo para tudo, inclusive o Dia da Pizza, para mim, pizza é todo dia, toda a hora. Inclusive no café da manhã. Vamos nessa, conhecer algumas pizzarias legais da nova geração para você colocar no seu roteiro. Antes de mais nada, vale conferir a eleição que o Paladar fez com as 10 melhores pizzas de São Paulo entre 2017 e 2018 – eu sei, faz um tempinho, mas ali tem muito do que é preciso saber sobre o tema. E também como sugestão, recentemente, fizemos uma ação em parceria com o Waze e identificamos outra leva de bons endereços para comer boas redondas. Duvido que você não vai se encontrar naquela lista.

Pizzaria Carlos Pizza

Um bom lugar para conhecer é a Carlos Pizza, que abriu filial nos Jardins. Patrícia Ferraz, editora do Paladar, foi lá conferir e nos conta que o local tem um belo terraço com mesas – nem parece a pizzaria da Vila Madalena que surgiu quatro anos atrás. Nos Jardins, as pizzas são as mesmas da unidade de Pinheiros. Ah, o novo endereço tem uma adega maior, então, é o caso de se preparar (como se fosse preciso) para um bom vinho.

Pizzaria Leggera

Aliás, uma das pizzarias da nova geração que merece a sua visita é a Leggera. Localizada em Perdizes, na Rua Diana, ao lado do estádio palmeirense. Pizza no estilo napolitana, com serviço eficiente, a casa que abriga o restaurante foi recentemente reformada – o que a modernizou e deixou o salão mais ‘trafegável’. É uma ótima pedida. Recentemente, eles celebraram cinco anos de vida com uma ação muito legal que você confere aqui.

Braz Elettrica

Outra pizzaria da nova geração é a Braz Elettrica. Depois de expandir seu território da Rua dos Pinheiros para os Jardins e Shopping Higienópolis, no meio do ano passado a Cia. Tradicional de Comércio, responsável pela marca, abrir uma unidade no Baixo Augusta. Na época do lançamento, fizemos uma matéria que explica detalhes da nova unidade.

A sua melhor pizza paulistana!

Mas se a pizza chegou ao Brasil por meio de São Paulo, entre os séculos 19 e 20, trazida pelos imigrantes do Sul da Itália, não dá para encerrar essa coluna deixando um pouco de lado os novatos competentes para falar que a melhor pizzaria de São Paulo é aquela que você acolheu.

Posso estar errado, mas ‘comer uma pizza’ é um programa sério para o paulistano e para quem acolheu São Paulo; não dá para errar na escolha da pizzaria do sábado à noite, por isso, tenho certeza que vocês leitores têm as suas próprias definições de melhor pizzaria da cidade.

A minha é uma que fica na Vila Ipojuca, na Zona Oeste. O salão é pequeno, acho que são quatorze, quinze mesas. Os donos estão no balcão sempre, o forno está sempre com lenha queimando e o acolhimento dos garçons só perde para a qualidade da pizza. E que pizza! Curiosamente, eles ficaram conhecidos no Paladar pela rotolina, outra especialidade da casa.

Foi lá que eu comemorei o aniversário de 70 anos do meu pai. E lá que irá a minha memória toda vez que eu lembrar de um bom lugar para comer uma pizza com quem a gente ama. Tenho certeza que todo mundo tem uma história parecida para contar,

E para você, caro leitor, qual é a melhor pizza de SP? Comente aí embaixo. Eu estou ansioso para saber!