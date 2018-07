''A empresa veio com os bondes. Não fazia barulho'' Efigênio Theodoro Teixeira, de 55 anos, zelador e morador de um prédio de quatro andares na Avenida Irerê, nos fundos da DF Vasconcelos, no Planalto Paulista, acompanha desde 1976 a rotina da companhia no bairro que adotou desde que veio de Minas para a capital paulista. "Nunca entrei lá, mas vários compadres meus trabalharam nessa empresa, que chegou aqui quando a rua ainda era mato e paravam bondes que levavam as mercadorias para o Porto de Santos. Muitos fizeram pé de meia com horas extras ali e hoje têm casa, chácara no interior", diz.