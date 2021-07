9 de julho é feriado em São Paulo? Foi antecipado? Confira o que abre e fecha

O feriado de 9 de julho, nesta sexta-feira, está mantido tanto na cidade quanto no Estado de São Paulo. A celebração da Revolução Constitucionalista de 1932 não entrou para o calendário de datas comemorativas adiantadas para conter o avanço da covid-19 na capital.

O atendimento em órgãos públicos, bancos e transportes, por exemplo, sofre alterações. Veja o que abre e fecha:

Vacinação contra a covid-19

Na sexta-feira, 9, e no sábado, 10, será feita a repescagem do grupo de 39 a 41 anos, de acordo com a Prefeitura de São Paulo. As pessoas que se enquadram no grupo devem buscar Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) Integradas da capital para receberem a vacina contra a covid-19.

Vacinação contra a gripe

Na sexta-feira encerra-se a campanha de vacinação contra a gripe no Estado de São Paulo. Pessoas que se enquadrem no público-alvo da terceira etapa da imunização devem buscar pelos postos de saúde.

Neste terceiro grupo encontram-se pessoas com comorbidades e com deficiência; caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo; profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e jovens e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias no Estado de São Paulo, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais de atendimento.

A federação destaca ainda que contas de consumo, como de água e energia, e carnês com vencimento em 9 de julho poderão ser pagos, sem acréscimo de juros, na próxima segunda-feira,12. Os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos, por sua vez, poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).

Comércio

Conforme a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), os empresários da capital têm autonomia para decidir se abrem ou fecham os empreendimentos na data. No entanto, devem respeitar o protocolo de combate à covid-19 vigente. Atualmente, o Estado de São Paulo está na fase de flexibilização, que permite a abertura do comércio, com 40% da capacidade máxima do estabelecimento, entre 6h e 21h.

Feriados antecipados

Em março, o então prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou que iria antecipar alguns feriados na intenção de reduzir o fluxo de pessoas e impedir o recrudescimento de casos da covid-19 na capital. Foram cinco as datas comemorativas adiantadas: Corpus Christi de 2021 e 2022; Consciência Negra de 2021 e 2022; e o aniversário da cidade de 2022.