41 vítimas do acidente com o Airbus da TAM são identificadas A Secretaria de Segurança Pública informou que até a noite desta sexta-feira, 20, o Instituto Médico Legal (IML) havia identificado 41 corpos de vítimas do acidente com o Airbus A-320 da TAM no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os últimos a serem reconhecidos foram Fabiano Rosito Matos e Nelly Elly Priebe.