40% das partidas de Congonhas canceladas

Das 45 partidas previstas até as 10h deste domingo no Aeroporto de Congonhas, 18 foram canceladas, numa proporção de 40%, informa a Infraero. Além disso, nesse período, o aeroporto registrava oito vôos com atraso superior a uma hora. Até as 9h, o aeroporto da capital paulista registrava 50% de cancelamentos - 14 partidas, das 28 previstas, não ocorreram. A Infraero atribui a grande proporção de cancelamentos à desativação da pista principal do aeroporto, após o desastre do vôo 3054 da TAM. Em Cumbica, das 112 partidas previstas até o mesmo horário, 43 contavam com atraso superior a uma hora, ou 38% do total. Apenas três haviam sido canceladas. No último domingo, até as 11h, havia 48 partidas com atraso superior a uma hora em Guarulhos. Este domingo é o primeiro dia após uma pane no sistema de radar da Amazônia, o Cindacta-4, que paralisou diversos vôos internacionais no sábado, desencadeando uma série de atrasos em cascata por vários aeroportos do Brasil. Texto ampliado às 10h12