4 de setembro de 1911 (Boituva) No bairro da Agua Branca, pelo fiscal municipal foi encontrado hontem a tarde a fazer commercio de compra e venda de ovos, sem ter pago os respectivos impostos, João Tedescchi, que por isso foi multado em 50$000, além do pagamento do respectivo imposto. Sabemos que o mesmo fiscal vae correr os bairros do districto afim de apanhar os infractores das posturas municipaes.