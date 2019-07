2 crianças e motorista morrem em acidente com ônibus escolar em Itapeva

SOROCABA - Um acidente envolvendo um ônibus escolar e um caminhão bitrem causou a morte de um motorista, duas crianças e deixou outras dez feridas, no início da tarde desta segunda-feira, 29, em Itapeva, no sudoeste paulista. O veículo que transportava alunos da zona rural teria sido atingido por um caminhão carregado com madeira, na Rodovia Faustino Daniel da Silva, que liga a cidade ao distrito de Guarizinho. O coletivo caiu em uma ribanceira.

As crianças eram estudantes da rede municipal e seguiam para a escola, quando aconteceu o acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para socorrer as vítimas. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Itapeva.

Conforme a assessoria do hospital, morreram duas crianças, de 6 e 8 anos, e o motorista do ônibus, Valdir Aparecido Melo Correia. Outras dez estudantes com idades entre 8 e 11 anos estavam internadas, em estado estável.

12h00 Caminhão bitrem x ônibus escolar, Rodovia Faustino Daniel da Silva km 10 – Itapeva, 8 vtrs, aguardo maiores inf. #193R. — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 29, 2019

De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária, uma das carretas do caminhão bitrem teria desengatado, atingindo o ônibus, mas as causas serão melhor apuradas. O ônibus pertence a uma empresa contratada pelo município para o transporte de alunos. A prefeitura de Itapeva decretou luto por três dias.