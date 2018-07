13 PMs já foram presos por ajudar bandidos

Ao todo, foram revistadas 11 casas de policiais e cinco PMs tiveram a prisão decretada - um quinto está foragido. Segundo o Deic, são 13 os policiais presos por causa da operação, iniciada há três meses. Outros 13 policiais são investigados e quase cem já foram monitorados pela Corregedoria da Polícia Militar - em outro caso, sem ligação com a operação, dois PMs foram presos em Patrocínio Paulista (SP).

As apurações mostram a conivência de PMs responsáveis pelo patrulhamento com os ladrões. "Vamos desbaratar os principais grupos que atuam no roubo e furto de caixas eletrônicos em São Paulo", disse o delegado Nelson Silveira Guimarães, diretor do Deic. Além dos PMs, outras 35 pessoas foram presas pelo Deic.

Os quatro PMs presos ontem teriam facilitado a ação dos bandidos que tentaram explodir caixas eletrônicos no Clube Ipê, no Ibirapuera, zona sul de São Paulo, em abril. Três assaltantes e um vendedor de milho, atingido no tiroteio, morreram. Os PMs estariam fornecendo informações aos criminosos - como a localização das viaturas.