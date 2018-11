Trânsito em SP está acima da média em 1º dia útil após viaduto que cedeu na Marginal

SÃO PAULO - O primeiro dia útil após o feriado prolongado da Proclamação da República e da Consciência Negra deve exigir paciência dos motoristas da capital paulista nesta quarta-feira, 21, em razão da interdição de um trecho da Marginal Pinheiros após um viaduto da pista expressa ceder no dia 15.

No primeiro dia de trânsito normal após um viaduto ter cedido na Marginal do Pinheiros, na zona oeste, a lentidão nas vias da cidade de São Paulo está acima da média desde 7 horas. Já às 7h30, o congestionamento era de 112 quilômetros nas vias da capital. A média de engarrafamento para o horário é de 81 quilômetros.

Segundo a Companhia de Engenharia do Tráfego (CET), às 8h30 a capital chegou à marca de 141 quilômetros de engarrafamento - ou 16,3% de retenção. A média superior da capital foi de 13,8% para o horário.

O secretário municipal de Mobilidade e Transportes, João Octaviano Machado Neto, afirmou que o trânsito acima da média era esperado. "Não há nenhum ponto fora da curva", disse.

"Está dentro do esperado, a gente tinha expectativa (de trânsito acima da média) nesse horário de pico da manhã, até que as pessoas entendessem as restrições", afirmou. Octaviano monitora da sede da CET o fluxo em São Paulo nesta quarta.

Segundo o secretário, a Prefeitura investiu em quatro acessos da pista expressa para a local da Marginal do Pinheiros desde que o viaduto cedeu na semana passada. Entre eles, o acesso na altura do CDP de Pinheiros passou de uma para duas faixas. "É para criar alternativas de saída da pista expressa para a pista local. São poucas e estreitas, então nós estamos aumentando o número e a largura."

Outras três intervenções devem ser feitas "em regime de emergência", segundo Octaviano. São elas os acessos na altura Ponte Edson de Godoy Bueno (a antiga Itapaiuna), na Juscelino Kubitscheck e na Ponte Cidade Universitária.

O secretário afirma que os acessos devem estar funcionando em até três semanas. "São obras físicas, tem o tempo de cortar e fazer o preparo do solo para receber a pista de rolamento."

Equipes da CET orientam motoristas na altura da Ponte Estaiada e na Eusébio Matoso. "Estamos monitorando a rota alternativa através da Fonseca Rodrigues, Gastão Vidigal, na própria Pedroso e na Faria Lima. Por enquanto, está se comportando bem."

viaduto cedeu, na altura do Parque Villa-Lobos. A expectativa é que haja lentidão acima da média nas zonas sul e oeste, e até 500 mil pessoas poderão ser afetadas, segundo especialistas em trânsito.

Na segunda-feira, a Prefeitura liberou dois trechos, que somam dez quilômetros, da pista expressa da Marginal do Pinheiros, e suspendeu o rodízio no trecho entre a Avenida dos Bandeirantes e a Ponte dos Remédios para que os motoristas possam buscar caminhos alternativos no horário de pico. Ainda não há uma estimativa oficial sobre quanto tempo durará o bloqueio, mas um especialista ouvido pelo Estado acredita que ao menos três meses serão necessários.