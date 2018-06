Memória Vertical

Demorei pra visitar o espaço cultural inaugurado bem no centro de São Paulo em um dos mais icônicos edifícios da cidade: o antigo Banespão agora batizado de Farol Santander. A experiência é incrível, em dias ensolarados como estes fica ainda mais legal. O prédio que foi inaugurado em 1947, inspirado no Empire State de Nova Iorque e foi durante muitos anos o mais alto de São Paulo.

Agora transformado em um espaço cultural o prédio conta com atividades diversas e muito bem estruturadas. O hall de entrada do edifício é maravilhoso e já é quase um spoiler da visita: painéis de led com a programação atualizada, acessos eletrônicos em contraste com uma arquitetura da década de 1940 com muito mármore, lustre de cristal, muita madeira. Futuro e passado; inovação e memória separadas por botões do elevador.

Os primeiros andares são dedicados à memória. Salas de trabalho do Banco, salas de reunião, mobiliário todo preservado e a experiência de abrir uma conta bancária da década de 50 ou fazer uma visita ao seu gerente. A história do prédio, das pessoas que passaram por ele e que trabalharam por lá. Passe por lá com tempo, os textos são primorosos vale ler cada linha.

Mais alguns andares e chegamos nos espaços de exposições e salas de debates. Até 03.06.2018 dois andares abrigam a exposição Os Pontos e a Vista sobre a vida de José Saramago, esta foi a que eu vi e, garanto, é imperdível. As salas de debate sempre abrigam temas que discutem economia criativa, inovação, novos modelos de convivência, assuntos contemporâneos etc. O prédio tem ainda uma pista de skate que pode ser alugada por hora e um café com mirante e uma vista deslumbrante da cidade. Para quem quiser viver a experiência de passar uma noite no farol, há um loft que pode ser reservado na plataforma airnb.

Fiz o passeio com a minha filha paulistana e adolescente e fiquei muito feliz ao vê-la reconhecendo a cidade, o centro da cidade, desse jeito singular e encantador. Acho que vale muito apena gastar um bom tempo no mirante, ir reconhecendo os prédios, os bairros e a imensidão vertical que faz de São Paulo, São Paulo.

Todas as informações para planejar a visita, que funciona com ingressos que podem ser comprados com antecedência e hora marcada, você encontra nesse site.