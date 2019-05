Vida Vertical

Saiba quanto custa morar em condomínios em SP

Com o fim do primeiro trimestre, já está desenhado o orçamento da grande maioria dos condomínios paulistanos para o ano de 2019. E, mesmo assim, entender o que se paga com o boleto do condomínio é uma baita dúvida para a grande maioria das pessoas. É super comum ouvir – “meu condomínio é super alto