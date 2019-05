SP das enchentes

São Paulo tem regiões em estado de atenção devido às chuvas

Às 18h10, as regiões centro, norte, oeste da cidade e a Marginal Tietê foram retiradas do estado de atenção, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Leste, sul e sudeste permanecem sob atenção. Todas as regiões, exceto a Marginal Pinheiros, entraram no estado no final da tarde desta quinta-feira, 24. As zonas sul e