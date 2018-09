Ciclistas farão auditoria em ciclovias de São Paulo

Durante o mês de setembro, a Ciclocidade – Associação dos Ciclistas Urbanos fará uma vistoria em todas as ciclovias e ciclofaixas da capital. Trata-se do projeto Auditoria Cidadã, que tem o objetivo de avaliar a conservação das estruturas e detalhes como sinalização, iluminação e traçado.

As análises serão realizadas por 50 ciclistas que irão percorrer todas as regiões da cidade. “A ideia destes agentes locais serem ciclistas é ter o olhar do usuário, que sente na pele as interferências no espaço físico e territorial, a pode perceber elementos agregadores para a análise”, explica Suzana Nogueira, coordenadora do projeto.

Na vistoria, os ciclistas irão fazer anotações, fotografar e captar em vídeo o máximo de detalhes sobre as condições das ciclovias da capital. O trabalho dará base a um dossiê que será enviado a Secretaria de Mobilidade e Transportes e à CET.

Qualquer cidadão pode colaborar com o projeto. Para isso, basta utilizar a hashtag #CicloAuditoriaSP nas redes sociais.

