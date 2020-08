Trem Republicano inicia viagens turísticas este ano entre Salto e Itu

O Trem Republicano, projeto turístico que resgata a história da Companhia Ytuana de Estrada de Ferro, tem sua viagem inaugural programada para dezembro deste ano, entre as cidades de Salto e Itu. O contrato entre as prefeituras das duas cidades e a empresa Serra Verde Express, vencedora da licitação para operar o trem, foi assinado nesta terça-feira (4).

O comboio será puxado por uma locomotiva do tipo ‘Maria Fumaça’ e vai funcionar nos moldes de outros trens turísticos que já operam no estado, como o Trem de Guararema, no Vale do Paraíba, e a linha Campinas-Jaguariúna. A Serra Verde já opera a linha de trens turísticos Curitiba-Paranaguá, no Paraná.

O projeto do Trem Republicano começou a sair do papel com a criação de um consórcio entre as duas cidades em 2008. Dois anos depois, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) fez a concessão dos trilhos e de duas estações do patrimônio federal para os municípios. A via férrea e os prédios estão sendo restaurados.

O trem vai circular entre as estações das duas cidades e será composto pela locomotiva a vapor e três vagões, nas versões turística, butique e econômica, com capacidade para 136 passageiros. A previsão é de duas viagens por dia útil e três aos sábados e domingos, com tempo de percurso de 45 minutos.

A operadora já reinstalou os trilhos em mais de 90% do percurso de sete quilômetros. A entrega da linha deve acontecer até 10 de outubro. Em seguida, o conjunto passará por vistoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

As duas prefeituras apostam no trem para alavancar o turismo após a pandemia do coronavírus. O nome do trem faz referência à Convenção Republicana realizada em abril de 1873, em Itu, considerado o primeiro passo efetivo para a proclamação da República. A inauguração da ferrovia Ytuana coincidiu com o evento político.