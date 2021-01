Temporal deixa desabrigados e destrói malha viária em Peruíbe

Um temporal deixou ruas e casas alagadas, na madrugada desta terça-feira (19), em Peruíbe, no litoral paulista. Ao menos 30 pessoas ficaram desabrigadas e foram levadas para um abrigo social da prefeitura. A força das águas abriu crateras na avenida principal da cidade e em ruas da orla. A Estrada do Guaraú, que dá acesso a bairros populosos, foi interditada devido a um deslizamento.

Conforme a Secretaria Municipal de Defesa Social, foram cerca de 250 milímetros de chuva durante a noite. Em um período de apenas três horas, choveu 210 mm. A força da correnteza arrastou carros e arrancou parte do asfalto. Quatro pontos da avenida Governador Mário Covas sofreram erosões, a maior delas no bairro Nova Peruíbe. Foram registrados dois deslizamentos na Estrada do Guaraú, interditando completamente a rodovia.

As pessoas desabrigadas receberam atendimento na Escola Municipal Professora Delcélia. Representantes da Defesa Civil do Estado e peritos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo deslocaram-se até a cidade para vistoriar as áreas atingidas. Não houve vítimas.