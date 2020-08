Sorocaba completa 366 anos com status de metrópole e jeito do interior

Fundada por bandeirantes em 15 de agosto de 1654, Sorocaba completou 366 anos neste sábado (15) como a metrópole que mais representa o interior paulista. Com 679.378 habitantes, é a nona cidade do estado em população e a quarta do interior, atrás de Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto.

Sede de uma região metropolitana com 27 municípios, a influência de Sorocaba se estende a toda região sul de São Paulo, incluindo o Vale do Ribeira e o sudoeste paulista. Nessa área, que abrange 17% do território do estado, está concentrada a maior e mais diversificada produção agrícola de São Paulo.

A cidade está inserida no complexo metropolitano expandido – a megalópole paulista – junto com a capital, a Grande São Paulo e as regiões metropolitanas de Campinas, Vale do Paraíba/Litoral Norte e Baixada Santista.

Estudo do pesquisador Eduardo Nobre, da Universidade de São Paulo (USP), mostra que a região mescla características de metrópole e provincianas ao mesmo tempo. “O desenvolvimento da região não é uniforme e apresenta diferenciações e desigualdades inter-regionais em função do desenvolvimento econômico ter se concentrado nos centros urbanos que se localizam ao longo dos eixos rodoviários (como as rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares)”, apontou.

O tropel de cavalos que se ouve em bairros remete ao tropeirismo, ciclo econômico que transformou a cidade na capital brasileira dos muares entre os séculos 18 e 19.

A primeira linha do BRT (corredores de ônibus rápidos) será inaugurada no dia 30, mas os trens de carga ainda transitam pela linha férrea da antiga Estrada de Ferro Sorocabana (EFS), inaugurada em 1875.

Marcas do passado histórico estão sendo suprimidas pelos novos tempos. A estação da Sorocabana está deteriorada e sem uso há 20 anos. Os projetos de restauro não avançaram. Monumentos como a sede do Museu Histórico Sorocabano e a casa do Brigadeiro Tobias sofrem com a falta de conservação. O Mosteiro de São Bento, marco da fundação, está em reforma há mais de uma década – as obras, ao menos, garantiram a estabilidade do corpo principal da construção, com paredes em taipa de pilão.

Em razão da pandemia do coronavírus, o aniversário de Sorocaba foi comemorado de forma virtual. Com a cidade na fase amarela do Plano São Paulo de retomada das atividades, foi possível a realização de um ato cívico em frente ao Palácio dos Tropeiros, sede da prefeitura. Em memória das vítimas do coronavírus, foi apresentada uma escultura de balões com homenagens aos profissionais de saúde que atuaram no combate à pandemia.