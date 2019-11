Rota da natureza e esportes de aventura levam turistas a São Pedro

A estância turística de São Pedro quer usar suas belezas naturais para atrair turistas e praticantes de esportes de aventuras. A prefeitura está investindo na divulgação dos atrativos locais, como as belas paisagens da Serra do Itaqueri, de cujas encostas os praticantes de voo livre conseguem decolar para desfrutar cenários considerados deslumbrantes.

A cidade de 32 mil habitantes busca a fama já alcançada por Brotas, considerada a capital do turismo de aventura, e pela vizinha Águas de São Pedro, com suas fontes de água minerais.

São Pedro já se tornou ponto de encontro de motociclistas, que percorrem em grupos as curvas das estradas sinuosas, com paradas em mirante para apreciação da paisagem. Os turistas costumam parar no Parque do Cristo, no alto da serra, de onde conseguem ter uma visão do imenso vale que se descortina a partir da encosta.

No Parque do Voo Livre, os aficionados utilizam a rampa para decolar de parapente e asa-delta. Há pontos de partida também para voos de balão. Ainda no alto da serra, os turistas encontram pontos de venda de cachaça produzida em alambiques artesanais. O município já desenvolve também um roteiro de turismo rural, passando por sítios e fazendas que oferecem produtos típicos e gastronomia caseira, incluindo compotas e doces elaborados com frutas silvestres da região, como o jaracatiá.

Na área urbana, a região central atrai pelas lojas que vendem bordados e enxovais, além de doces caseiros. Conforme a secretária de Turismo, Clarissa Campos, a prefeitura investiu em eventos para que os visitantes permaneçam mais tempo na cidade. “Temos bons eventos todos os meses do ano, com destaque para o Carnaval da Família, as quermesses de São José, as festas de São Pedro e Santo Antônio, e o encontro de motociclistas.”

A cidade conta com monumentos históricos, como a capela de Santo Antônio, e equipamentos de lazer importantes, como um parque aquático com água termal que está entre os dez mais visitados da América Latina. No ano passado, foram 481 mil visitantes. “A água sai do subsolo já quente e, entre as treze piscinas, algumas têm até ondas”, informa a secretária.