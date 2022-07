Retomada após pandemia, romaria centenária atrai 60 mil em Sorocaba

Após dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19, a romaria de Aparecidinha atraiu cerca de 60 mil fiéis, neste domingo, 10, em Sorocaba. Esta foi a 123.a edição da tradicional demonstração de fé. Os devotos caminharam cerca de 15 quilômetros para levar o andor com a imagem de Nossa Senhora Aparecida ao bairro de Aparecidinha, no distrito industrial. Conforme os organizadores, o número de participantes superou a última edição da caminhada, em 2019, quando 50 mil pessoas cumpriram a tradição.

A marcha dos fiéis teve início por volta das 6 horas, após a celebração de uma missa pelo arcebispo de Sorocaba, dom Júlio Akamine. Muitos devotos fizeram o percurso descalços para pagamento de promessas. Algumas crianças foram vestidas de anjos. O prefeito Rodrigo Manga (Republicanos), vereadores e outras autoridades acompanharam o cortejo. Os fiéis iam se revezando para carregar o andor.

Na chegada ao bairro, onde a imagem ficará em seu nicho até o primeiro dia de 2023, o arcebispo fez nova celebração em frente ao santuário de Aparecidinha. Dom Júlio lembrou a importância da retomada da tradição católica após todo o sofrimento causado pela pandemia. Ele destacou o alívio porque os momentos mais difíceis já foram superados, mas pediu que as pessoas mantenham os cuidados. Também pediu aos fiéis que intercedecessem à Nossa Senhora Aparecida para que, além da crise sanitária, o Brasil supere a crise econômica e as dificuldades que as famílias estão enfrentando.

Durante a passagem da romaria, as ruas foram interditadas e os órgãos municipais de trânsito fizeram alterações no sistema viário. A prefeitura instalou banheiros químicos e pontos de distribuição de água ao longo do trajeto. Também foram colocadas linhas extras de ônibus atendendo o bairro. Em 1.o de janeiro, acontecerá outra romaria para conduzir a imagem de volta à Catedral de Sorocaba. A tradição começou no século 19, quando a região foi atingida pela febre amarela, mas, por invocação à santa, o bairro de Aparecidinha não foi atingido.