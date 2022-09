Reservatório esvaziado para reparos revela obra de arte de 1886 em Piracicaba

O esvaziamento de um dos reservatórios subterrâneos de água da cidade para reparos revelou uma surpreendente obra de engenharia construída há mais de 130 anos em Piracicaba, interior de São Paulo. A obra de arte com estrutura de tijolos encaixados em forma de arcadas, com 54 m de comprimento e 15 de largura, permanecia parcialmente enterrada no subsolo e cheia de água. Esvaziada no início deste mês e aberta para visitas por um período de 15 dias, a relíquia arquitetônica recebeu mais de 20 mil visitantes.

Localizado na rua Marechal Deodoro, no bairro dos Alemães, o reservatório integra o complexo da Estação Elevatória de Água Tratada, mantido pelo serviço municipal de água e esgoto. A estrutura, com capacidade de 2 mil metros cúbicos de água pronta para distribuição, foi esvaziada para reforma e impermeabilização. No total, o complexo possui três reservatórios com capacidade para 8,5 mil m3 de água, que abastecem a zona leste da cidade. Além dessa, uma segunda estrutura será reformada.

Os serviços incluem a troca de motobombas para aumentar a capacidade de distribuição de água. O investimento total é de R$ 2,5 milhões, segundo a prefeitura.

HISTÓRIA – De acordo com o urbanista Marcelo Cachioni, diretor do Departamento de Patrimônio Histórico do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, as obras de construção dos reservatórios foram iniciadas em 23 de maio de 1886 pela empresa norte-americana Frick & Co que, na cidade, adotou o nome de Empreza Hidraulica de Piracicaba.

Em sua dissertação de mestrado na Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Campinas, Cachioni relatou que esses reservatórios semi-enterrados consistiam em duas pequenas edificações para guarda de água entre as ruas Silva Jardim, Cristiano Cleopath e Marechal Deodoro, com capacidade para 3,5 milhões de litros.

Originalmente, o reservatório apresentava fachadas de característica neoclássica, com modenatura (conjunto de molduras), óculos, entablamento, platibanda (faixa vertical que emoldura a parte superior de um edifício e que tem a função de esconder o telhado) e portas em arco abatido. A fachada principal é simétrica e dividida em sete blocos, apresentando três portas e quatro óculos circulares.

Os elementos arquitetônicos se repetem, formando um conjunto homogêneo. As demais fachadas, num total de três, foram executadas com os mesmos elementos da fachada principal, e as envazaduras também eram óculos gradeados. No conjunto, havia um portão executado pelo serralheiro pelotense João José de Abreu, datado de 1885. Essa peça desapareceu.