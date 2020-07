Rede de shopping adota cinema drive-in no interior e ajuda Cruz Vermelha

A rede de shoppings Iguatemi vai retomar as sessões de cinema, interrompidas desde o início da pandemia do coronavírus, observando as regras do distanciamento social. Três unidades do interior, em Sorocaba, Campinas e São José do Rio Preto, farão sessões exclusivas de cinema drive-in em seus estacionamentos. Os cinéfilos poderão ver os filmes recém-lançados ou sucessos de bilheteira, projetados em telões, sem sair dos carros. Os shoppings irão doar 20% da receita à Cruz Vermelha de São Paulo.

Em Sorocaba, a sessão de estreia está programada para o próximo dia 23, no estacionamento do shopping Iguatemi Esplanada, uma área descoberta de 3 mil m2. Os filmes serão exibidos em duas sessões, às quintas e domingos, e três sessões às sextas e sábados. Também serão disponibilizadas sessões infantis e família. “A proposta do cinema drive-in é oferecer uma opção de lazer aos nossos clientes nesse momento que estamos vivendo. A novidade traz um sentimento de nostalgia, de modo que toda a família consiga ter uma experiência divertida, com cuidado, segurança e sem aglomeração, e ainda contribuindo com uma ação de responsabilidade social”, disse Alexandre Biancamano, diretor de marketing da rede Iguatemi.

Os ingressos, que serão vendidos pela internet, custam R$ 70 por carro (meia entrada a R$ 35) e o tíquete do estacionamento, válido por quatro horas, R$ 10. Os veículos terão distanciamento entre si conforme o decreto de quarentena de cada município – no caso de Sorocaba, será de dois metros. A lotação máxima será de quatro pessoas por veículo. Serviços de bomboniere podem ser adquiridos por aplicativo e também estarão disponíveis no local. Em Campinas, as sessões serão a partir do dia 23 e, em Rio Preto, começam no dia 30. No interior, outros shoppings de Rio Preto, Paulínia e Piracicaba já realizaram sessões de cinema drive-in.



Shopping Iguatemi Esplanada terá cine drive-in em Sorocaba. Foto Divulgação.