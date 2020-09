Programa recruta alunos para lançamento de balão científico em Sorocaba

Um programa está recrutando alunos de escolas públicas e privadas, para participar do lançamento de um balão atmosférico recheado com experimentos em várias áreas da ciência, em Sorocaba. O programa Sorocaba Espacial foi desenvolvido pelos professores César Hipólito (Física) e Verônica Trevizoli (Matemática) para incentivar a formação de jovens cientistas.

Os alunos terão um prazo para desenvolver projetos em várias áreas do conhecimento, como eletrônica, física, biologia, química e matemática, para que possam ser experimentados durante a viagem do balão de alta altitude.

O prazo para a inscrição termina nesta quarta-feira (30). Podem se inscrever alunos desde o ensino fundamental até o superior.

Os projetos serão entregues até 15 de outubro, quando passarão por um processo de seleção. Os cinco escolhidos terão até 7 de dezembro para transformar a ideia em experimento real, que será embarcado no balão. O lançamento vai acontecer no dia 13 de dezembro, no Parque das Águas, em Sorocaba. A soltura tem autorização da Aeronáutica e segue protocolos de segurança.

Durante a trajetória do balão, equipado com GPS, os experimentos devem recolher e analisar informações sobre temperatura, pressão, umidade do ar e outros elementos que permitem avaliar, por exemplo, possíveis mudanças climáticas.

O programa foi desenvolvido pela IMA – Ideias Mecânicas Avançadas (Imaeduc.org), startup criada há dois anos pelos professores César e Verônica. O Instituto Federal de Sorocaba apoia a proposta, que tem patrocínio da Faculdade de Engenharia de Sorocaba (Facens). A primeira versão do projeto aconteceu no ano passado, com a soltura do balão no Parque das Águas.

Para a preparação dos experimentos, os professores dividem os estudantes em turmas e ministram aulas por meio de vídeo. “Queremos ampliar o conhecimento deles também na área de engenharia espacial”, disse o professor César. Conforme a professora Verônica, além de inspirar os jovens a se tornarem futuros cientistas, favorecendo o cenário de pesquisas no país, o programa ajuda a estimular o pensamento crítico dos alunos.