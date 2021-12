Prêmio estimula soluções para grandes desafios em dez cidades paulistas

Há solução para problemas que desafiam o desenvolvimento das nossas cidades? A resposta para essa pergunta pode estar na proposta do estudo “Os Movimentos das Cidades” que acaba de lançar um prêmio para incentivar a sociedade em dez municípios paulistas a propor soluções para problemas que constituem obstáculos ao seu crescimento sustentável.

Os projetos precisam contemplar iniciativas que possam impactar positivamente a comunidade local. Poderão concorrer moradores, Ongs e startups dos municípios de Águas da Prata, Avaré, Barueri, Bragança Paulista, Campinas, Itapeva, Louveira, Osasco, Sorocaba e Tatuí. É preciso que os participantes não estejam ligados ao poder público e que tenham projetos urbanos com engajamento público, privado e cívico, capazes de contribuir para solucionar os desafios das cidades.

O prêmio é de R$ 10 mil para cada iniciativa selecionada. Cada um dos projetos vencedores receberá consultoria e suporte financeiro para que seja desenvolvido. As inscrições devem ser feitas até o dia 31 deste mês.

O ‘Prêmio Os Movimentos das Cidades’ foi idealizado pela Agência Virtù, em parceria com a organização Centro de Liderança Pública (CLP), com apoio do Grupo CCR. A iniciativa resulta de uma ação de conteúdo que teve início no segundo semestre de 2020 com a série de vídeos ‘Os Movimentos das Cidades’, apresentada pelo comunicador Marcelo Tas. A série evoluiu para um estudo lançado este ano, baseado em levantamento de informações de mais de 400 municípios brasileiros, e que traçou o perfil de cada uma das dez cidades participantes.

A seleção dos projetos será feita por um comitê técnico formado por integrantes da rede de lideranças do CLP. Além do estímulo financeiro, cada proposta vencedora receberá seis semanas de mentoria. Em janeiro de 2022, haverá um evento para premiar os vencedores. Em março, as iniciativas serão apresentadas a uma banca de convidados especiais.

O regulamento completo e a forma de inscrição estão no site movimentosdascidades.grupoccr.com.br.