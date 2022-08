Pirapora abre triênio para celebrar 300 anos de devoção ao Senhor Bom Jesus

Conhecida como a cidade da Fé Viva, Pirapora do Bom Jesus realizou na noite de terça-feira, 26, a abertura do Triênio Jubilar (2022-2024), preparatório para a celebração dos 300 anos do encontro da imagem do Senhor Bom Jesus. Em 1725, a imagem de madeira do Bom Jesus, que se tornou o santo padroeiro da cidade, foi encontrada numa corredeira, apoiada numa pedra do Rio Tietê, então chamado Anhembi. As comemorações do tricentenário vão acontecer durante todo o ano de 2025.

O encontro da imagem é considerado marco da fundação da cidade. Pirapora do Bom Jesus, no entanto, só se tornou município em 1959, quando se emancipou de Santana de Parnaíba. A abertura do triênio aconteceu na missa presidida pelo bispo Dom Vicente Costa, com a presença de fiéis, padres da diocese e região, além de

autoridades municipais.

Na ocasião, a imagem do Senhor Bom Jesus foi ornada com uma nova coroa, considerada uma releitura da original. “Mantivemos o desenho original, porém, todos os espinhos e lembranças de dor foram transferidos para a flor de maracujá, que é o símbolo da Paixão. Também foram inseridas quatro estrelas, representando o Cruzeiro do Sul, referindo-se ao tempo que é coroado, já que nessa data a constelação se localiza acima do Santuário e, por fim, as ondas e os peixes, que remetem ao rio Tietê, onde a imagem foi encontrada”, explicou o padre Marcelo Magalhães, reitor e pároco do Santuário do Senhor Bom Jesus.

Organizados pelo santuário, os eventos serão divididos em temas pelos três anos que restam para a grande festa: Pai, Filho e Espírito Santo. A programação religiosa também faz parte do calendário do aniversário da cidade, transcorrido em 6 de agosto. Após a missa, uma procissão com a imagem do Senhor Bom Jesus saiu do Santuário e seguiu pelas ruas do centro da cidade, fazendo seu antigo e tradicional trajeto, terminando com a missa solene campal presidida por Dom Darci José, bispo missionário redentorista.

HISTÓRIA – A tradição popular e oral conta que por volta de 1725 José de Almeida Naves, morador de Parnaíba, encontrou em seu sítio, situado no bairro chamado Pirapora, encostada em uma pedra no rio Anhembi, uma imagem em madeira do Bom Jesus. Ele a levou para sua casa e colocou em um altar doméstico para que o povo pudesse fazer suas rezas. Logo surgiram relatos de milagres. Em maio daquele ano, Naves havia recebido provisão para construir uma capela em sua fazenda. Em 1730 o padre Jacinto de Albuquerque Saraiva, pároco de Parnaíba, benzeu a capela e celebrou a primeira missa em louvor ao Senhor Bom Jesus.

No livro do Tombo da Paróquia de Santana de Parnaíba há a primeira referência oficial à imagem do Bom Jesus, em resposta que o padre João Gonçalves Lima, então pároco, mandou em 27 de outubro de 1825 aos quesitos de uma circular da Cúria de São Paulo sobre as capelas de Parnaíba. Ele informava sobre a capela do Senhor Bom Jesus com a “veneranda imagem achada milagrosamente na beira da aguada e pesqueiro do mesmo sítio, na margem do rio”. No mesmo livro consta que, em 1887, a então capela de Bom Jesus, após uma reforma, foi elevada a santuário. Em 1896, chegaram da Bélgica os primeiros cônegos premosntratenses para assumirem a direção do templo.

Localizado no Largo da Matriz, o santuário é um monumento datado de 1793. Sua arquitetura em estilo jesuítico europeu abriga vitrais, afrescos e imagens sacras, entre elas a do Senhor Bom Jesus. Na fachada, foram esculpidas duas estátuas, de São Pedro e São Paulo. Os vitrais datados de 1950 retratam a história do encontro da imagem do padroeiro. Diariamente, são celebradas missas e em fins de semana há maior variedade de horários, devido às romarias.

A cidade de Pirapora do Bom Jesus, declarada estância turística, tem a segunda maior romaria do país, perdendo em número de romeiros apenas para a de Nossa Senhora Aparecida, na cidade paulista de Aparecida. Vale lembrar que a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que deu início ao culto religioso da Padroeira do Brasil, também foi encontrada por pescadores em um grande rio, o Paraíba do Sul, em 1717, oito anos antes de ser achada a imagem do Senhor Bom Jesus. Em 1745, devido à notícia de milagres atribuídos à Virgem, foi construída e dedicada uma capela a Nossa Senhora Aparecida, embrião do atual Santuário Nacional de Aparecida.