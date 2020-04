Olímpia amplia estrutura para receber mais turistas depois da pandemia

Conhecida nacionalmente pelos parques de água quente, Olímpia está se preparando para se apresentar como importante destino turístico nacional após a pandemia do coronavírus. A cidade de 54 mil habitantes recebeu, só no ano passado, 3 milhões de visitantes, mais de 90% vindos da capital e de sua região metropolitana.

As medidas para conter o avanço da Covid-19 impactaram principalmente o setor turístico, com o fechamento de hotéis, pousadas, parques e a restrição às viagens.

As três maiores atrações de Olímpia – Thermas dos Laranjais, Hot Beach e Vale dos Dinossauros – não ficaram de fora e também paralisaram as atividades não essenciais em cumprimento às recomendações das autoridades de saúde.

O setor de infraestrutura turística, no entanto, continua ativo e deve inaugurar até o fim deste ano duas novas atrações: o Museu de Cera e o Bar de Gelo. A cidade possui 26 mil acomodações hoteleiras e, com os projetos em andamento, dever atingir 35 mil leitos. A prefeitura estima que o número de visitantes chegará a 6 milhões por ano, mais de 10% de todo o turismo circulante no Estado.

A prefeitura aponta como as principais armas de Olímpia para consolidar sua vocação turística a localização, no centro-norte do Estado, em meio a uma malha viária bem estruturada, favorecendo as viagens de carro. A rede hoteleira conta com acomodações de todos os formatos, inclusive apartamento no padrão americano, com capacidade para até sete pessoas, o que ajuda a reduzir custos. A cidade acaba de receber grandes redes de restaurantes e fast food, normalmente presentes apenas nos grandes centros.

Conforme a prefeitura, os parques abertos, com muito verde e, no caso dos aquáticos, com água tratada, também favorecem o conceito de cidade saudável, que será um fator importante na decisão das viagens de turismo no período pós-pandemia.