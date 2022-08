No Obelisco da capital, acervo e vídeo raro lembram ‘epopeia de 1932’

Um grande acervo de documentos, peças e objetos diretamente relacionados à Revolução Constitucionalista de 1932 poderá ser visto pelo público, a partir desta quarta-feira, 31, no Monumento do Obelisco, no Complexo Viário Ayrton Senna, na Vila Mariana, em São Paulo. A exposição Epopeia de 32 – o Legado Democrático Paulista, produzida pelo Instituto Via Cultural para a Sociedade dos Veteranos de 32, com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado, será inaugurada com a presença de convidados nesta terça, 30. Entre as atrações está um vídeo raro com imagens reais dos combates durante a revolução.

A mostra vai relembrar a chamada guerra dos paulistas, quando São Paulo se levantou contra o governo de Getúlio Vargas para exigir uma assembleia nacional constituinte. Conforme a professora Anna Marcondes, idealizadora e curadora do evento, o acervo pretende celebrar os 90 anos da revolução que durou cerca de três meses e se tornou um marco na história moderna do Brasil. O projeto tem a chancela da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que detém a zeladoria do Obelisco, e a participação da museóloga Mariana Boujardi.

A câmara de contemplação do Obelisco vai receber 18 painéis fotográficos com QR Codes, que irão contar sobre os fatos históricos da Revolução, entre eles o surgimento do MMDC – a abreviação dos nomes dos jovens Claudio Bueno Miragaia, Mário Martins de Almeida, Draúsio Marcondes de Sousa e Américo Camargo de Andrade, mortos na praça Patriarca em maio de 32 durante uma manifestação popular em favor de São Paulo e contra o regime de Vargas.

Essa história será apresentada em painéis confeccionados especialmente para a exposição, mostrando o clima de revolta após as mortes dos estudantes, o que eclodiu na revolução em 9 julho do mesmo ano. A exposição terá monitoria e acompanhamento educativo do historiador Rodrigo Gutenberg, que abordará a revolução e a importância da comunicação no front.

Peças originais da época, como cartas, jornais, capacetes, medalhas, objetos bélicos e algumas curiosidades estarão expostas em vitrines preparadas por Clóvis Arruda, especialista em projetos expográficos. Segundo ele, foi um desafio fazer a montagem de um acervo tão grande, que inclui os monitores de vídeo com imagens originais do período e um manequim fardado com a vestimenta de combate, sem interferir no ambiente do Obelisco, um monumento tombado.

Projeto do escultor ítalo-brasileiro Galileo Ugo Emendabili, o Obelisco teve sua execução confiada ao engenheiro alemão radicado no Brasil, Ulrich Edler. Tombado pelos conselhos estadual e municipal de preservação do patrimônio histórico, o mausoléu do Obelisco guarda os corpos dos estudantes mortos durante a Revolução de 1932 e de 713 ex-combatentes. A mostra abre até 2 de outubro, de terça a domingo, das 10 às 16, com entrada gratuita. Escolas precisam fazer agendamento.