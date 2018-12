Marco dos 200 anos, igreja matriz é tombada em Santa Bárbara d’Oeste

Berço da imigração americana no Estado de São Paulo, a cidade de Santa Bárbara d’Oeste completou 200 anos nesta terça-feira (4) com a instituição do marco zero na Praça Coronel Luiz Alves, no coração da cidade. O bicentenário veio acompanhado de outros importantes presentes, como a nova Biblioteca Central, o Terminal Urbano e a Alameda dos Seresteiros, na região central.

Numa iniciativa emblemática, a Igreja Matriz, construída em terras doadas pela fundadora da cidade, dona Margarida da Graça Martins, foi tombada como patrimônio histórico, cultural e arquitetônico do município. O templo católico é originário da antiga capela que a Cúria Paulistana mandou edificar, em 1818, como marco da fundação da antiga vila. Com o passar dos anos, a povoação de lavradores dedicados à produção de açúcar e cereais formou-se ao redor da capela.

O povoado surgiu com a abertura de uma estrada entre Campinas e Piracicaba. Dona Margarida comprou terras na região e mudou-se com a família, em 1817, instalando um engenho de cana-de-açúcar. A partir de 1867, a região foi colonizada por lavradores e começou a receber imigrantes norte-americanos. Os imigrantes eram sobreviventes à Guerra da Secessão, a guerra civil dos Estados Unidos, que dividiu o país e deixou milhares de mortos.

A cidade recebeu ainda imigrantes europeus, sobretudo os italianos. Um dos descendentes mais conhecidos, Américo Emilio Romi, fundou em 1930 a Indústrias Romi, fabricante de máquinas industriais e agrícolas que, entre 1956 e 1961, produziu o famoso carrinho Romi-Isetta.

Em seu bicentenário, Santa Bárbara d’Oeste se aproxima dos 200 mil habitantes – hoje são 192.536 moradores, segundo o IBGE. As atrações culturais e festivas que marcam o bicentenário de Santa Bárbara d’Oeste prosseguem até o fim do ano. Entre os eventos, destaca-se o espetáculo musical “Santa Bárbara 200 anos”, reunindo elementos artísticos para festejar a cultura da cidade.