Mais de 80 km de luzes e 1,5 milhão de enfeites encantam turistas em Socorro

A estância hidromineral de Socorro inaugura neste sábado, 12, o Luzes de Natal, espetáculo que há dez anos leva milhares de turistas à cidade do Circuito das Águas Paulista. Já foram instalados 80 quilômetros de cordões e mangueiras iluminadas que destacam fachadas de prédios, árvores e jardins da cidade de 41,5 mil habitantes.

Durante o ano todo, os moradores coletaram garrafas PET, transformadas em enfeites natalinos iluminados, como anjos e estrelas. Cerca de 1,5 milhão de garrafas foram utilizadas para os enfeites.

O ‘acender das luzes’ acontece na Praça da Matriz, ao som da orquestra do Conservatório Municipal Maestro Luiz Gonzaga Franco. Os pontos com maior iluminação incluem o portal da entrada, o Centro Administrativo, o Palácio das Águias e a Praça da Matriz.

A decoração pode ser apreciada de forma gratuita até o dia 8 de janeiro de 2023. No período, será desenvolvida uma programação cultural com atrações musicais na praça. O ‘Luzes de Natal’ é organiado pela prefeitura com apoio da as associações comercial e de turismo de Socorro, além de parceiros privados.

Socorro é considerada o portal de entrada do Circuito das Águas, composto por nove municípios. A cidade é referência em turismo de aventura e está se tornando destino pet friendly. Cercada pelas belezas naturais da Serra da Mantiqueira, a cidade oferece mais de 1,3 mil quilômetros de trilhas e passeios.

Socorro foi a primeira cidade brasileira qualificada como membro da rede Cittaslow, uma associação internacional de localidades “onde viver é bom”.