Maior queda d’água do Estado com 124 m é confirmada em Pedregulho

A maior queda d’água do Estado de São Paulo está no interior do Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho. O salto em queda livre atinge 124,2 m de altura, conforme a medição feita por um grupo de pesquisadores. Conhecida como Cascata Grande, a cachoeira fica numa área de cânions com paredões escarpados de até 200 m.

A equipe de geólogos, engenheiros florestais e biólogos teve o apoio de especialistas em rapel para escalar e medir o salto. Em tentativas anteriores, na década de 1990, as condições do tempo e o difícil acesso impediram que a medição fosse concluída.

A cascata é formada pelo córrego Biasol, um curso de água estreito, que se precipita ao fundo da grota, praticamente sem tocar o paredão. A queda livre caracteriza esse tipo de formação e o diferencia da cascata e da cachoeira.

Conforme o diretor da unidade, Gabriel Pereira, a medição oficial foi feita com base de coordenadas e auxílio de GPS, resultando em uma precisão quase milimétrica. Antes, a medida havia sido tomada com cordas, resultando em 126 m, considerada menos precisa. A altura acabou sendo menor do que aquela registrada no site da Secretaria do Meio Ambiente, de 132 metros de queda.

O estudo foi encaminhado à Fundação Florestal, órgão da Secretaria que administra o parque. Além de ser o maior salto em queda livre do Estado, a Cascata Grande passou para a terceira posição entre as maiores cachoeiras paulistas, atrás da Cachoeira Água Branca, em Ubatuba, a maior do Estado com 180 metros, e da Cachoeira dos Pretos, em Joanópolis, com 154.

O parque Furnas do Bom Jesus preserva remanescentes de mata atlântica e áreas importantes do cerrado brasileiro. Além da Cascata Grande, possui outras seis cachoeiras muito apreciadas pelos visitantes. Há também trilhas e mirantes. A área é aberta à visitação de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas.