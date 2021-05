Maior exposição de arte naïf do estado terá artista ícone de Presidente Epitácio

O primeiro Salão Paulista de Arte Naïf, que promete ser a maior exposição dessa produção artística no Estado de São Paulo, terá obras de um artista ícone de Presidente Epitácio. Josinaldo Ferreira Barbosa desenvolveu um raro talento para se expressar usando as características da arte naïf em sua pintura.

Em sua primeira edição, a mostra será realizada no período de 26 de junho a 29 de agosto nas dependências do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Já no período de 27 de novembro deste ano a 8 de janeiro de 2022, a exposição migrará para o Museu Municipal de Socorro. A realização é da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, Totem, Barthô Naïf, Cia Arte Cultura e parceiros.

Conforme a pasta da Cultura, a proposta é de fomentar a arte naïf paulista, por meio de um espaço de valorização, difusão e circulação das obras e dos artistas dessa estética, a maioria autoditada. É o caso de Josinaldo, baiano que aprendeu a retratar cenários do Rio São Francisco e, após se mudar para Presidente Epitácio, imagens ligadas ao lago formado pelo represamento do Rio Paraná.

O artista foi incentivado pela secretaria municipal de Turismo e Cultura a expor suas pinturas. Ele vai mostrar obras como “Barco Epitácio Pessoa” e “Pesca do tucunaré”.

A arte naïf no Brasil e no mundo se caracteriza pelo uso de cores vibrantes, a falta de compromisso em retratar a realidade de forma fiel, o detalhamento dos cenários e a liberdade de criação, com desapego às técnicas convencionais. Nesta primeira edição, o Salão Paulista de Arte Naïf homenageia o artista José Antonio da Silva, um dos expoentes brasileiros. Entre outras obras, será apresentada uma de suas vias sacras, pertencente ao acervo do Museu de Arte Sacra da capital.