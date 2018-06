Itu restaura ‘mercadão’ construído por Ramos de Azevedo em 1905

A prefeitura de Itu realiza licitação para restaurar o prédio do Mercado Municipal, importante componente arquitetônico do centro histórico da cidade turística. O prédio, inaugurado em maio de 1905, foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, autor de obras famosas, como o Teatro Municipal de São Paulo.

Conhecido como “mercadão”, o edifício é tombado pelo patrimônio histórico paulista e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), mas está em estado precário de conservação. As obras, orçadas em R$ 4,8 milhões, serão realizadas com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (Dade), órgão estadual de apoio ao turismo.

O projeto, aprovado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) e pelo Iphan, deve ser executado em 20 meses, a contar do início das obras. A restauração será feita em conformidade com o grau de tombamento e atingirá os 16 boxes, além de banheiros e alas de circulação. O prédio vai ganhar ar condicionado central.

De acordo com o prefeito Guilherme Gazzola, o novo foco será a boa gastronomia, além do escoamento da produção de agricultores e granjeiros do município. “O mercado municipal é um tradicional ponto de encontro da população, mas está precisando dessa intervenção. Com ela, vamos transformar o mercado em grande atrativo turístico, não só para a nossa população, mas também para os visitantes”, disse. Os atuais comerciantes terão de realocar suas atividades durante a execução do projeto.