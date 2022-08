HC de Botucatu lidera atendimento no interior; Ribeirão Preto interna mais

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) é o hospital universitário do interior que mais realizou atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2021, segundo levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). Entre janeiro e dezembro do ano passado, o hospital fez 3,2 milhões de atendimentos, entre ambulatoriais, urgência, emergência, consultas e exames.

Em todo o estado, o HC de Botucatu aparece em segundo lugar, superado apenas pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, que realizou mais de 7 milhões de atendimentos. Em terceiro lugar no estado – segundo do interior – o Hospital da Unicamp, de Campinas, fez 3,1 milhões de atendimentos. Destacam-se na relação do TCE outros dois hospitais do interior ligados a universidades de medicina: o HC de Ribeirão, com 2,3 milhões de atendimentos, e o de Marília, com 1,1 milhão. Já o Hospital Estadual de Bauru fez mais de 900 mil atendimentos.

O hospital universitário de Ribeirão se destaca pelo maior número internações entre os hospitais universitários do interior. Foram 33.913 em 2021, número menor apenas do que os do HC paulistano, que realizou 42.373 internações. Em terceiro lugar nesse quesito, o HC de Botucatu internou 23.088 pacientes. O HC de Marília (12.086 internações) e o HE de Bauru (11.602) completam a lista dos seis maiores.

Os dados levantados pelo TCE integram a base de dados do Painel da Saúde, que divulga a assistência hospitalar pública prestada à população paulista. O ranking, que inclui 199 hospitais administrados pelo Estado ou pelos municípios, é liderado em todos os quesitos pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), o maior da América Latina.

Na relação entre leitos e internações, o HC de Botucatu se destacou com uma taxa de 43,72 internações por leito, a segunda maior entre todos os hospitais universitários do estado. O HCFMB é o quarto em número de leitos,com 528 vagas, mesmo sendo o segundo em internações. O HC da USP tem 1.605 leitos, seguido pelo HC de Ribeirão (866) e pelo hospital da Unicamp (623). O bom desempenho foi obtido mesmo com o hospital de Botucatu estando em quarto lugar em número de médicos, com 1.335 profissionais, abaixo do HC de São Paulo (5.895), de Ribeirão Preto (1.906) e do hospital da Unicamp (1.675).

O chefe de gabinete do HCFMB, José Carlos de Souza Trindade Filho, afirmou que a ampliação do atendimento e a melhoria do nível de assistência acontecem de maneira sustentada. “O HC de Botucatu tem crescido de forma estável nos últimos anos e se consolida como um dos maiores hospitais em atendimento de todo o estado. Isso é motivo de orgulho para todos nós”.

A rede hospitalar universitária de São Paulo é a maior do país. De acordo com o TCE, os dados têm atualização semestral e permitem ao interessado conhecer o desempenho hospitalar e ambulatorial de cada unidade, bem como os recursos utilizados que incluem disponibilidade de leitos, equipamentos, recursos humanos e, no caso de hospitais estaduais, recursos financeiros.