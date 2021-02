Guia vai apontar principais atrações do turismo rural no interior paulista

Fazendas históricas, vinícolas, apiários e roteiros gastronômicos farão parte do Guia de Turismo Rural do interior paulista que será lançado no segundo semestre deste ano pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. O objetivo é fornecer uma ferramenta útil para o viajante e o turista assim que a pandemia de covid-19 estiver controlada, permitindo a retomada das viagens para turismo e lazer.

O guia englobará também hotéis fazendas, roteiros regionais de agro turismo e de visitação a propriedades agrícolas, além de eventos, como feitas e festas.

A pasta disponibilizou em seu site um formulário que deve ser preenchido pelos empreendimentos e prefeituras, em se tratando de regiões turísticas. O prazo para preenchimento vai até 11 de março e, segundo a Secretaria, o sucesso da iniciativa depende diretamente do apoio de gestores públicos municipais das áreas de turismo e agricultura.

Além de serem usadas no guia, as informações da pesquisa irão compor um banco de dados para materiais promocionais, conteúdo de canais digitais e a organização de novos roteiros, feiras e eventos. “As respostas também serão úteis para que a Secretaria desenvolva melhorias para este modelo de negócio”, informou a pasta.

Donos de empreendimentos rurais com apelo turístico, que se interessarem em participar do guia, devem entrar em contato com a prefeitura do município para saber se o seu negócio atende os parâmetros do mapeamento. “É importante que a fazenda, por exemplo, possua algum roteiro e infraestrutura para recepção ou acomodação dos visitantes e condição de receber carros, ônibus turísticos e até pessoas com necessidades especiais”, orienta o órgão estadual. Mais informações podem ser obtidas no site da Secretaria: www.turismo.sp.gov.br.