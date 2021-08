Granada de mais de 100 anos achada em pescaria é explodida em Cardoso

Uma granada fabricada na Inglaterra há 106 anos foi encontrada durante uma pescaria às margens do Rio Turvo, em Cardoso, região norte do estado, na última quarta-feira, 18. O artefato provavelmente foi perdido por algum combatente durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e permaneceu intacto ao longo das décadas, tanto que explodiu de forma controlada.

A granada foi achada por acaso. Um dos pescadores usava uma enxada para limpar o mato em torno do rancho de pesca, quando bateu o instrumento no explosivo. Quando percebeu que o objeto era uma granada, ele entrou em contato com a Polícia Militar da cidade.

Especialistas em explosivos do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), força de elite da Polícia Militar paulista, se deslocaram até a cidade para examinar e neutralizar o artefato. Foram eles que identificaram a origem da granada, de modelo M36, fabricada por volta de 1915 pelos ingleses.

Os peritos abriram um buraco na margem do rio e fizeram a detonação do explosivo. Moradores fizeram imagens e gravaram vídeos para evitar que o episódio passasse a ser considerado ‘história de pescador’.

Não é incomum o achado de restos do material bélico empregado durante a ‘guerra dos paulistas’, como também é chamada a Revolução de 32, quando São Paulo se insurgiu contra o governo de Getúlio Vargas em defesa da Constituição. Na mesma região de Cardoso, foram encontradas outras granadas nas cidades de Nhandeara e Monções.

Na região de Itapeva, um grupo de aficionados pelas histórias da revolução usa equipamentos, como detectores de metais, para resgatar cápsulas de projéteis, capacetes e restos de armas usados durante os combates e abandonados em trincheiras.