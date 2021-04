Fonte histórica soterrada há oito anos reaparece em obra no centro de Limeira

Uma fonte construída há mais de um século e soterrada há oito anos reapareceu durante as obras de urbanização das ruínas de uma antiga fábrica, no centro de Limeira. De cimento e com formato ovalado, a fonte desenterrada chama a atenção de quem passa pelo local devido às suas dimensões. São 19,9 m de comprimento por 7,7 de largura e 80 cm de profundidade.

De acordo a arquiteta Alessandra Sciota, do setor de patrimônio histórico da secretaria municipal de Urbanismo, a fonte foi construída provavelmente junto com as instalações da indústria Máchina de São Paulo, datada de 1914. Por volta de 2010, com o prédio já sem uso, a fonte chegou a ser recuperada, mas não houve a instalação do sistema de drenagem.

Em 2013, em razão do surto de dengue que atingiu a cidade, a construção foi aterrada para evitar o acúmulo de água e, consequentemente, a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti.

O secretário de Urbanismo, Matias Razzo, observou que, antes mesmo de ser soterrada, a fonte era pouco conhecida pelos munícipes, pois ficava no interior dos muros da fábrica. A construção está sendo recuperada, mas o município não pretende instalar um novo sistema de bombeamento de água, devido ao alto custo.

A estrutura vai ganhar um sistema de drenagem para evitar o acúmulo de água. O projeto elaborado pela pasta prevê a transformação da fonte em um elemento paisagístico, com plantas ornamentais.

Já a estrutura remanescente da antiga Máchina São Paulo, marco da industrialização da cidade, está sendo protegida com obras de reforço das paredes. O escoramento de madeira está sendo trocado por estruturas metálicas, mais resistentes.

A restauração desse patrimônio arquitetônico, segundo o secretário, ainda depende de recursos. “Ainda estamos estudando formas de viabilizar a transformação dessa área em uma praça, como prevê o projeto original”, disse.

PIONEIRA – A Máchina São Paulo foi a primeira indústria de importância nacional instalada em Limeira. Dali saíram as principais máquinas de beneficiamento de café utilizadas pelos cafeicultores paulistas e estados vizinhos.

Fundada em 1914 pelos empresários Trajano de Barros Camargo e Antonio Augusto de Barros Penteado, a fábrica chegou a estar entre as maiores do estado, entre 1916 e 1929. Os dois mil funcionários recebiam assistência médica gratuita, seguro de vida e casa para morar. Em 1958, a empresa foi comprada pela Mercedes-Benz, que a manteve em produção até 1962.

Em 2007, o conselho municipal do patrimônio histórico e arquitetônico declarou o espaço como “de interesse histórico”. O que restou da edificação ainda está em processo de tombamento