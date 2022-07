Feiras e eventos garantem restauro de fábrica centenária no centro de Itu

Uma iniciativa da família proprietária está garantindo a restauração de um importante patrimônio do Estado de São Paulo, em Itu. A transformação do local em um espaço de eventos gera recursos para as obras de restauro da Fábrica de Tecidos São Luiz, a primeira tecelagem a vapor do estado, construída em 1869, ainda no período do Império. A unidade fabril era equipada com máquinas norte-americanas e inglesas e utilizava mão de obra livre e de escravos. A fábrica funcionou até 1982.

O prédio e algumas máquinas foram tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) em dezembro de 1983 como patrimônio cultural pelas “inegáveis razões de ordem histórica, bem como sua arquitetura representativa e de grande valor ambiental”. O tombamento, no entanto, não assegura os recursos necessários para a preservação do patrimônio.

Foi o que levou o atual proprietário, Ricardo Pacheco e Silva, a buscar alternativas de ocupação que gerassem renda para bancar o restauro e a conservação do prédio centenário, criando o complexo cultural Espaço Fábrica São Luiz. Os vários ambientes passaram a ser alugados para eventos sociais e culturais, cerimônias e festas de casamento, exposições de arte e artesanato, e apresentações musicais.

Neste domingo, 10, por exemplo, acontece a segunda edição da feira “Antiguidades & Curiosidades”, das 9h30 às 18 horas, com entrada gratuita. Além da venda de objetos antigos, a feira terá uma exposição de exemplares de moedas e cédulas comemorativas, alguns muito raros. Entre as antiguidades, estarão objetos que fizeram parte da vida de muitas gerações de ituanos, como peças decorativas, discos de vinil, quadros e macramê, livros antigos, peças de arte e artesanato local, feito pelo Clube das Mães de Itu, com renda revertida para ações sociais.

No próximo final de semana, o espaço vai abrigar o 1.o Encontro do Colecionismo, uma ampla exposição numismática. Durante os eventos, há apresentações culturais, como a da Orquestra Ituana de Viola Caipira, atração durante a feira de Antiguidades do mês de junho. O grupo, que reúne 25 músicos, se diferencia de outras orquestras similares pela sua inusitada composição. Os instrumentos são divididos em naipes de afinações, com as violas em cebolão em mi maior, cebolão em ré maior, rio abaixo em sol maior e rio acima em dó maior. Harmonizando afinações distintas, a orquestra ganha uma sonoridade peculiar, e mais rica comparando-se aos grupos de afinação única.

HISTÓRIA – Em 1866 havia no Brasil nove fábricas de tecidos de algodão, segundo a historiadora Anicleide Zequini, do Museu Paulista da Universidade de São Paulo (USP), mas nenhuma funcionava na então Província de São Paulo, atual Estado de São Paulo. No interior da província, entre os anos de 1852 a 1862 Manuel Lopes de Oliveira, um dos pioneiros da cultura do algodão herbáceo, iniciou em Sorocaba uma tentativa para a produção de panos de algodão grosso destinado a roupas de escravos e pobres, empregando o vapor e trabalhadores escravos.

Em 1864, a cultura do algodão ganhava impulso na região do interior entre Sorocaba e Campinas, incluindo Itu, onde foi instalada uma fazenda modelo nesse cultivo. Com o final da Guerra Civil Americana, em maio de 1865, a baixa dos preços de exportação e o excedente de produção do algodão, alguns agricultores e comerciantes deste produto investiram seus capitais na instalação de fábricas de tecidos. Assim, em dezembro de 1869, foi inaugurada em Itu, a Fábrica de Tecidos a Vapor São Luiz, considerada a primeira fábrica fundada na província de São Paulo.

O emprego do vapor como força motriz permitiu que a construção da fábrica de tecidos São Luiz fosse realizada na área urbanizada de Itu, junto à população e aos trabalhadores, e não à beira de um rio para o aproveitamento da energia hidráulica. O sobrado foi erguido com 24 metros de fachada para a atual Rua Paula Souza e 31 metros de frente para o antigo Largo de São Francisco, com um total de 22 grandes janelas. Todo o edifico foi construído em tijolos, um grande avanço técnico para a época, em que as construções eram feitas de taipa de mão ou de pilão.