Estátua do João do Pulo é retirada após polêmica em Pindamonhangaba

Uma estátua em homenagem ao atleta João Carlos de Oliveira, conhecido como João do Pulo, ex-recordista mundial de salto triplo, causa polêmica em Pindamonhangaba, terra natal do esportista. A escultura, com 14 metros de altura, instalada em um dos principais acessos à cidade, foi considerada esteticamente feia por moradores e internautas.

Na última sexta-feira (27), por determinação da prefeitura, a obra foi retirada do seu pedestal. O prefeito Isael Domingues (PL) disse que a escultura vai passar por uma reformulação. Segundo ele, a obra teve custo zero para o município, pois foi doada pelo seu autor. Os retoques na estátua serão feitos com o aval da família do atleta.

A prefeitura informou ter feito uma consulta popular para substituir um antigo monumento em homenagem ao filho ilustre de Pindamonhangaba pela nova criação. O monumento anterior era uma estátua estilizada do artista em metal. A troca teria sido aprovada por 96% dos internautas.

Flavio Hernandez, morador da cidade, disse que a obra não passa da cópia de uma fotografia. “Como tal, ficou devendo, e muito, a uma representação fidedigna, senão à altura de João do Pulo, à altura da própria fotografia”, disse.

A obra levou quatro meses para ficar pronta e retrata o salto que imortalizou a carreira de João do Pulo, durante os Jogos Pan-Americanos da Cidade do México, em 1975. Na ocasião, aos 21 anos, o brasileiro atingiu a marca de 17,89 m, quebrando os recordes mundial e olímpico.

Em nota, a prefeitura informou que, “por determinação do prefeito Isael Domingues e do vice-prefeito Ricardo Piorino, realizou na tarde desta sexta-feira (27), a retirada do novo monumento em homenagem ao atleta João Carlos de Oliveira “João do Pulo” da rotatória da Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso”. Segundo a nota, “a decisão atendeu a repercussão popular registrada pelas redes sociais e visa realizar as devidas correções para que a homenagem seja realizada com a grandeza que o atleta merece”.

A prefeitura não informou se as correções serão feitas pelo mesmo artista que produziu a escultura.

João do Pulo estabeleceu o recorde mundial de salto triplo, foi tricampeão mundial nessa modalidade e, ainda, medalhista olímpico.

Foi também tetracampeão pan-americano no triplo e no salto em distância. Obrigado a abandonar o atletismo, após perder uma perna em acidente automobilístico, fez carreira política, elegendo-se deputado estadual por dois mandatos. João do Pulo faleceu em maio de 1999.