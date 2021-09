Estado suspende venda e cede à prefeitura prédio do Fórum Velho de Sorocaba

O governo de São Paulo desistiu de vender o prédio do antigo Fórum de Sorocaba, localizado na Praça Frei Baraúna, região central da cidade. O edifício, que teve sua construção iniciada em 1937 e foi inaugurado em 1946, será cedido ao município. Ali funcionou a sede do poder judiciário local até o início da década de 1970. Tombado pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico de Sorocaba desde 2012, o prédio estava abandonado e sofreu vandalismo.

Durante 22 anos, o edifício abrigou a Oficinal Cultural Grande Otelo, vinculada à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Em 2014, já em processo de deterioração o espaço foi fechado para reformas e não voltou a abrir. Artistas da cidade se mobilizaram pela recuperação do espaço, sem sucesso.

No ano passado, o governo estadual iniciou estudos para vender imóveis do patrimônio do Estado sem uso e incluiu o Fórum Velho de Sorocaba entre 26 imóveis a serem vendidos. O edital de licitação foi publicado no Diário Oficial no dia 4 de setembro. A sessão estava prevista para o dia 27 de outubro, com valor mínimo estipulado em R$ 1,7 milhão.

Com a divulgação da venda, houve clamor da população, principalmente da classe artística. A mobilização incluiu protestos e um “abraço” simbólico ao prédio histórico.

O prefeito Rodrigo Manga (Republicanos) e parlamentares locais também se mobilizaram contra a venda. O governo cedeu. No último dia 14, após reunião com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, a deputada sorocabana Maria Lúcia Amary (PSDB) anunciou que o prédio seria cedido ao município. A medida teve o aval do vice-governador tucano Rodrigo Garcia.

No dia seguinte, o prefeito Manga anunciou que o prédio será revitalizado. O prazo para a contratação e a conclusão das obras é de oito meses, ou seja, a previsão é de que o Fórum Velho esteja restaurado ainda no primeiro semestre de 2022. “Agora é fato, o Fórum Velho passa a pertencer ao município”, disse Manga.

Segundo ele, o plano é transformar o edifício e a praça em locais de eventos culturais, como parte de um plano de requalificação da região central da cidade.