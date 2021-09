Espécie ameaçada, filho de cervo-do-pantanal nasce em zoo de Itatiba

Resultado da colaboração entre zoológicos brasileiros, um filhote de cervo- do-pantanal nasceu, no mês de agosto deste ano, no Zooparque de Itatiba. A pequena fêmea já caminha com segurança pelo recinto, vigiada pelos pais. A cervinha é filha de Kadu, um macho que nasceu no Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, de Sorocaba, e foi transferido em novembro do ano passado para o zoo de Itatiba.

O objetivo era que ele formasse par com a fêmea Lina, que já estava no Zooparque, vinda de um zoológico da Bahia. A operação foi considerada um sucesso.

A espécie nativa da fauna brasileira é considerada ameaçada de extinção – no estado de São Paulo, já há poucos indivíduos na natureza.

O trabalho de reprodução do cervo-do-pantanal atende à recomendação de um programa de conservação da espécie coordenado pela Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). “Esse é um dos importantes trabalhos desenvolvidos pelo nosso zoo para a conservação de espécies da fauna brasileira ameaçada”, disse o secretário de Meio Ambiente de Sorocaba, Antonio Prieto.

O Zooparque de Itatiba informou que o filhote passou por exames e está “cheio de saúde”, já sendo uma das atrações do zoo.

O cervo-do-pantanal é o maior cervídeo da América do Sul, podendo pesar até 125 quilos, e vive nas regiões de várzeas de rios. No Brasil, a maior concentração de espécimes é observada no bioma Pantanal, que se estende pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A construção de hidrelétricas, o avanço das áreas agrícolas, o desmatamento e as queimadas são as principais ameaças à espécie.