Entidades propõem rota de ciclovias interligando praias em São Sebastião

Entidades comunitárias articulam a implantação de uma ciclovia interligando as praias de Camburizinho, Camburi, Baleia e Barra do Sahy, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Conforme a proposta, a Rota do Mar, como é chamada, vai ocupar um dos lados das ruas atualmente utilizados como estacionamento pelos veranistas. Segundo os representantes, além de ser ambientalmente sustentável, a ciclovia reduzirá o deslocamento de veículos para a região das praias, hoje responsável por aglomerações, aumento no lixo e na poluição ambiental.

Um estudo realizado pelas entidades concluiu que 80% dos trabalhadores da Praia da Baleia utilizam bicicleta no deslocamento para o trabalho. No entanto, esses usuários enfrentam a concorrência dos veículos no trânsito.

Conforme o Instituto de Conservação Costeira (ICC), que atua em projetos ambientais na região, as vias de acesso às praias se tornaram estacionamento público de veículos em detrimento da mobilidade sustentável. As associações de Cambury e Camburizinho relataram aumento no volume de lixo nas praias, depois que elas foram reabertas para veraneio, devido à queda nos casos de coronavírus.

Nesta sexta-feira (25), as associações farão um passeio ciclístico nas praias com o intuito de levar as pessoas a refletirem sobre as alternativas sustentáveis de transporte. Os organizadores também irão fomentar a discussão do projeto da ciclovia como forma de melhor integração entre as comunidades. A proposta já foi apresentada à prefeitura de São Sebastião. As entidades defendem a instalação da Rota do Mar através de uma parceria público-privada.