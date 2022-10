Cunha tem festival para comemorar título de capital nacional da cerâmica de autor

Conhecida nacionalmente pela cerâmica de autor, a cidade de Cunha, no Vale do Paraíba paulista, realiza a partir deste sábado, 8, seu 14.o Festival da Cerâmica. Este ano, a cidade turística de 21,4 mil habitantes, comemora durante o evento ter sido reconhecida por lei como a Capital Nacional da Cerâmica de Alta Temperatura.

A tradição remonta às paneleiras que, desde o início do século passado, já produziam utensílios de barro de alta qualidade. Na década de 1970, um grupo de ceramistas trouxe para a cidade o famoso forno noborigama, um sistema de câmaras interconectadas no qual a temperatura chega a 1.400 graus. O primeiro forno noborigama de Cunha foi construído no ateliê do antigo matadouro em 1975 por Ioshiyuky Ukesekie, assistido por Alberto Cidraes, Mieko Ukesekie, Vicente Cordeiro e Antonio Cordeiro.

O festival, que este ano foi idealizado pelo ceramista Alberto Cidraes, que também comemora os 50 anos de atividade, prossegue até o dia 15 de novembro, com dez exposições individuais de cerâmicas em bistrôs, ateliês e locais públicos. Durante todo o período, haverá uma exposição coletiva “Ceramistas de Cunha, integração na diversidade”, na Casa do Artesão.

Do dia 14 ao 16, será realizada a Feira da Cerâmica, na Praça da Matriz, como rodas de conversa, dança circular e apresentações musicais, momento em que os ceramistas interagem com a população local e os turistas. No dia 15, acontece a tradicional abertura do Forno Smokeless, uma queima coletiva dos ceramistas, no Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha (ICCC).

Cunha já se posiciona como um dos mais importantes centros de cerâmica artística no cenário nacional e mundial. São mais de 60 ceramistas em seus ateliês produzindo objetos de cerâmica de alta qualidade que são considerados obras de arte, embora tenham preços acessíveis.

HISTÓRIA – A arte cerâmica surgiu assim que a humanidade conquistou o domínio do fogo, tornando-se parte da vida cotidiana do ser humano há cerca de 12 mil anos, com o surgimento da agricultura. Com diferentes origens nas culturas oriental e ocidental, a cerâmica sempre foi usada para celebrar os deuses, como utensílio doméstico, para conter água e bebidas, ou apenas para contemplação da forma e textura de sua argila perenizada pelo fogo.

O forno noborigama surgiu no extremo oriente e se caracteriza pela superposição das câmeras de fogo. A queima se inicia na parte inferior e percorre as câmeras difundindo o calor para os objetos instalados em seu interior. Uma chaminé na parte superior libera os gases da queima da lenha.

A técnica foi aperfeiçoada e difundida por ceramistas japoneses, que trouxeram o noborigama para o Brasil na década de 1960.

COLETIVO – Em 1975, um pequeno grupo de artistas estabeleceu um ateliê de cerâmica de alta temperatura em Cunha, onde trabalhavam de forma coletiva. Cinco anos depois, o grupo se dividiu e cada artista monrou seu ateliê, construindo o próprio forno.

Em 1984, Kimiko Suenaga e Gilberto Jardineiro chegaram do Japão e construiram seu ateliê com um forno noborigama de quatro câmeras, o primeiro fora do Japão. Quatro anos depois eles fizeram a primeira abertura de forno para o público, iniciando a fase de ateliês abertos para visitação e venda direta aos interessados.

Essa prática se consolidou, atraindo cada vez mais visitantes. No ateliê Suenaga & Jardineiro, a familia cresceu e se juntaram à produção diária do ateliê os filhos Giltaro Jardineiro e Kitaro Suenaga. A queima da cerâmica com madeira de eucalipto resinoso acontece por 28 horas seguidas.

Começa com fogo de lenha grossa, passa para lenha média para elevar a temperatura no forno, e termina com lenha fina para chegar ao ponto de fusão dos esmaltes nas câmaras, com temperatura entre 1.200 e 1.300 oC. Após 3 dias de resfriamento lento, as cerâmicas são tiradas do forno e disponibilizadas para o público dentro do ateliê.