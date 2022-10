Construída há 110 anos, estação de Schmitt será restaurada em Rio Preto

Importante marco da história das ferrovias paulistas, a estação do distrito de Engenheiro Schmitt, em São José do Rio Preto, será totalmente restaurada. O edifício, construído em 1912 e que acaba de completar 110 anos, faz parte do patrimônio histórico municipal desde 2008. No ano passado, em preparação para o restauro, a construção ganhou obras de reforço na estrutura.

A nova intervenção vai recuperar todo o conjunto arquitetônico, com cerca de 280 metros quadrados, sem alterar as características originais do edifício centenário, segundo o secretário de Obras do município, Israel Cestari. “Vamos preservar toda a história do local, mas teremos rampas e escadas acessíveis, reformas dos banheiros e adequações internas. A parte externa, que abriga o parque, também ser contemplada na obra”, disse.

A estação faz parte da história de Engenheiro Schmitt, distrito conhecido nacionalmente pela fabricação de doces em calda e cristalizados. O nome é uma homenagem ao engenheiro alemão Karl Ebenhardt Jacob Schmitt, que na década de 1910 trabalhou na construção de diversas ferrovias no estado de São Paulo. A chegada da Estrada de Ferro de Araraquara ao atual distrito, antiga vila formada por tropeiros, impulsionou o desenvolvimento de Rio Preto. Por ela chegaram os imigrantes italianos à região para trabalhar nas lavouras de café.

A estação ferroviária de Schmitt pertence à União e faz parte da linha férrea concedida à América Latina Logística (ALL). Em 1986, com o transporte de passageiros desativado, a estação esteve em vias de ser demolida, mas sobreviveu. Um acordo com a prefeitura, em 2009, deixou o patrimônio sob responsabilidade do município, por conta do projeto do Trem Caipira, que liga a região central da cidade ao distrito. Atualmente é realizado um passeio por mês. O restauro, já com ordem de serviço expedida, vai custar R$ 1,7 milhão e será executado em oito meses.