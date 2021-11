Com 7 municípios, Alesp aprova criação da região metropolitana de Jundiaí

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou na terça-feira, 9, a proposta de criação da Região Metropolitana de Jundiaí. Com isso, o estado passa a ter nove regiões com esse status. O projeto chegou à assembleia no dia 14 de outubro e tramitou em regime de urgência. A proposta segue para a sanção do governador João Doria (PSDB).

A nova região metropolitana será composta por sete municípios – além de Jundiaí, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira e Várzea Paulista – totalizando uma população de 797 mil habitantes, correspondente a 1,79% da população paulista.

Conforme o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, a nova configuração fortalece a unidade regional e torna as políticas públicas mais eficazes. “Com a formação de novas regiões, o governo de São Paulo busca consolidar o desenvolvimento econômico e o fortalecimento regional, através de um planejamento mais eficiente entre os municípios para captação de recursos, utilização do território e dos recursos naturais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população”, disse.

O prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado (PSDB) destacou o protagonismo da cidade no estado e no país. “Com a aprovação, o caminho está aberto para a consolidação de um bloco ainda mais forte, com mais poder de decisão e condições para melhor gestão na saúde, educação, infraestrutura, saneamento, bem como programas de incentivos ao emprego, à cultura e ao turismo”, disse.

A nova região metropolitana é cortada por rodovias como Anhanguera, Bandeirantes e Dom Pedro I, estando atendida pelos aeroportos de Jundiaí, Campinas (Viracopos) e Guarulhos (Cumbica), o que a destaca no setor de logística. A principal atividade econômica é a indústria, mas a região também conta com um conjunto de áreas protegidas, entre elas a Serra do Japi, e rede hídrica densa, com rios como o Jundiaí, Jundiaí-Mirim e Capivari.

A região a metropolitana de Jundiaí integra a chamada Macrometrópole Paulista, composta também pelas regiões metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba/Litoral Norte, Sorocaba e Piracicaba. Recentemente, o governo paulista sancionou as leis que criam as regiões metropolitanas de Piracicaba e São José do Rio Preto.