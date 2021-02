Bolas ‘misteriosas’ cobrem praia do centro e intrigam moradores em Peruíbe

Centenas de bolas escuras com lama dentro cobriram um trecho da praia do centro, neste fim de semana, em Peruíbe, no litoral sul paulista. As bolotas foram trazidas pelo mar e encalharam na faixa de areia. A ‘aparição’ intrigou moradores e turistas.

O empresário Diogo de Souza fez fotos das bolas misteriosas quando caminhava pela praia na noite de sexta-feira (5). Ele contou que nunca tinha visto fenômeno semelhante e, por curiosidade, quebrou uma das bolas. O conteúdo, uma lama escura, tinha odor forte, semelhante ao do lodo encontrado em manguezais.

Souza postou as imagens em redes sociais e chegou a ficar assustado com a rápida repercussão. A aparição atraiu moradores e turistas à praia.

A prefeitura de Peruíbe informou que o surgimento das bolas de lama se deve a um fenômeno natural e desfez o ‘mistério’. Conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, os córregos e rios que deságuam naquela faixa do litoral carreiam matéria orgânica para o mar, formando um bolsão de lama submerso a cerca de 100 metros da faixa de areia.

Quando o mar se torna revolto ao ponto de causar ressacas na faixa costeira, a lama é revirada e, em contato com a areia, acaba formando bolotas que vão parar na praia. A prefeitura informou que providenciaria a retirada das bolas de lama e a limpeza da praia naquele trecho.