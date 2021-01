Artista urbano Kobra finaliza painel de incentivo à leitura em Sorocaba

O muralista brasileiro Eduardo Kobra, de 45 anos, finalizou uma de suas obras mais emblemáticas em uma escola particular de Sorocaba. Com 22 metros de altura por 11 de largura, o painel mostra um menino escalando uma estante de biblioteca à procura de um livro.

O painel, em uma das paredes externas do Colégio Ser!, no Alto da Boa Vista, zona leste da cidade, já virou atração. “O menino que sobe as escadas para alcançar um livro simboliza o esforço pelo conhecimento – e os degraus vencidos a caminho dos sonhos, dos objetivos da vida”, disse o artista.

Ele usou 350 latas de spray e 20 galões de esmalte para realizar a obra, com a ajuda de dois artistas de sua equipe, Agnaldo Brito e Marcos Rafael. O trabalho, o primeiro de Kobra em 2021, durou 20 dias. “Fico feliz que minha arte esteja se espalhando pelo interior paulista e aproveito para agradecer os mais de quatro mil comentários com dicas de obras literárias que recebi”, afirmou.

Antes de iniciar o mural, Kobra utilizou as redes sociais para pedir que as pessoas sugerissem livros. Ele acabou utilizando 150 dos títulos sugeridos. O artista, que não tem formação acadêmica, é autodidata. “A literatura nos ajuda a chegar a lugares mais altos. Qual o próximo livro que você vai ler?”, perguntou. O brasileiro tem murais em 35 países e já fez 13 obras com temas ligados à literatura e de incentivo à leitura.