Após uma década, duplicação da Mogi-Dutra é entregue com trecho incompleto

Anunciada há uma década, a duplicação da rodovia Pedro Eroles (SP-88), conhecida como Mogi-Dutra, foi entregue nesta segunda-feira, 12, pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) com um trecho incompleto. Do km 32 ao 33,3, a pista foi segregada com canteiro central e não seguiu o padrão da duplicação dos outros 6,1 quilômetros.

Conforme o órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, não houve acordo para a desapropriação de áreas lindeiras e o projeto precisou ser revisto.

O DER informou que os estudos técnicos para a duplicação desse trecho de 1,3 km já foram iniciados. O edital para a contratação do novo projeto está em fase final e deve ser publicado até o mês de junho.

Os estudos para a duplicação da Mogi-Dutra entre Mogi das Cruzes e Arujá começaram há mais de dez anos. Cerca de 50 mil motoristas utilizam o trecho diariamente.

O governo estadual investiu R$ 103,9 milhões na obra. As novas pistas ganharam reforço na sinalização e nos equipamentos de segurança instalados, como tachões refletivos, defensas e barreiras new jersey. A rodovia também ganhou passarelas com proteção para pedestres, viadutos para acesso e retorno e melhorias no sistema de drenagem.

PEDÁGIO – O governo paulista chegou a propor a instalação de uma praça de pedágio no km 45 da rodovia, como contrapartida à duplicação. Um estudo foi realizado pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), mas houve protestos organizados por lideranças de Mogi das Cruzes e a proposta não avançou.

A estrada está incluída no lote 4 do programa de concessões rodoviárias das rodovias do litoral, ainda não lançado oficialmente pelo governo. Conforme a agência, seguem os estudos para a definição das intervenções dentro do projeto de concessão do Lote de Rodovias do Litoral Paulista