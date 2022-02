Após recuperação de prédio centenário, artesãs ganham nova casa em Paulínia

As artesãs de Paulínia, responsáveis pela preservação de costumes tradicionais do município, estão de casa nova. A prefeitura recuperou e reinaugurou um casarão histórico, localizado na região central da cidade, que estava fechado desde 2008 e em processo de deterioração. O prédio, que já abrigou o Museu Municipal de Marília, passou a ser a nova sede da Casa do Artesão.

Datado de 1913, o casarão centenário integra o patrimônio histórico de Paulínia. A restauração manteve as linhas originais e criou um espaço anexo para a realização de feiras e exposições. A obra faz parte de um programa municipal de revitalização do centro histórico. No entorno, será instalado um food park com roteiro gastronômico.

A presidente da Casa do Artesão, Vilma Laudate, disse que o novo local, mais amplo e central do que a sede anterior, dará grande visibilidade ao trabalho das 30 artesãs que integram a entidade. As artistas participaram da inauguração do prédio restaurado.

A nova sede fica ao lado da Igreja de São Bento, que teve sua origem na capela erigida em 1903 em homenagem ao santo. A capela é considerada o marco da fundação da cidade. Conta-se que o nome do santo, considerado protetor contra os bichos peçonhentos, foi dado devido à grande quantidade de cobras que havia na região.