Após queixa de morador, justiça manda igreja baixar som de sinos em Marapoama

Os 3.097 moradores de Marapoama já não convivem com as badaladas dos sinos da igreja do Divino Espírito Santo, em torno da qual a cidade se formou. Uma liminar do Juizado Especial e Criminal determinou que os responsáveis pela sonoridade cotidiana que marcava as horas e atraía os católicos para os principais eventos passassem a respeitar os limites de decibéis determinados pelas normas técnicas.

A decisão foi dada em ação movida por um morador, incomodado com o volume alto das badaladas. O barulho ultrapassava os 60 decibéis no período diurno e 55 à noite, segundo laudo emitido pela prefeitura local. Na liminar, a juíza Marina Miranda Belotti Hasman determinou que a igreja se enquadrasse nas regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que dispõem sobre limites toleráveis dos ruídos. Após ser notificada, a Diocese de Catanduva, que responde pela paróquia de Marapoama, decidiu suspender o uso dos sinos até que o sistema de som seja aferido pelos órgãos técnicos.

Os moradores não gostaram, já que muitos se pautavam pelas badaladas para contar as horas, ter informações sobre falecimentos e comparecer às missas. Eles alegam que o toque dos sinos é uma importante tradição local. Já o autor da ação disse que o volume emitido pelos oito alto-falantes instalados na torre da igreja ultrapassava os 70 decibéis e causavam sofrimento às pessoas mais idosas, como os avós que moram com ele, ambos com mais de 90 anos.

Em nota, a diocese informou que desligou os sinos até ter a real certeza de que cumpre as normas vigentes. “Ressaltamos que temos total interesse em manter o volume do som de acordo com a legislação vigente, garantindo o direito de todos, assim como o direito constitucional da liberdade religiosa”, disse em nota.

PRECEDENTE – Em 1.o de outubro deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) decidiu que as igrejas da capital devem cumprir uma lei do município que limita a 60 segundos o tempo máximo de badaladas por vez.

A decisão foi dada pela 2.a Turma de Direito Público do tribunal em processo movido pela Arquidiocese de São Paulo, que reclamava contra uma multa aplicada em 2014 a uma igreja que badalou os sinos por 76 segundos seguidos. O TJ confirmou a validade da lei, mas suspendeu a multa, que só poderia ser aplicada em caso de reincidência.