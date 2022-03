Após dois anos suspensa, Agrishow é confirmada para abril em Ribeirão Preto

Depois de dois anos sem ser realizada devido à pandemia de covid-19, a feira internacional de tecnologia agrícola Agrishow já tem data marcada para acontecer este ano. A 27ª edição de um dos maiores eventos do agronegócio nacional e do mundo será realizada entre os dias 25 e 29 de abril deste ano, em Ribeirão Preto, segundo anúncio dos organizadores.

A expectativa é de que o evento atraia mais de 800 marcas expositoras do Brasil e do exterior, em segmentos de máquinas, implementos agrícolas, agricultura de precisão, tecnologia em software e hardware para o campo, além de sementes, corretivos, embalagens e insumos.

De acordo com Francisco Matturro, presidente da Agrishow 2022, a feira será uma oportunidade de negócios diretos entre fabricantes, técnicos e consumidores, reunidos em um só local. “Estamos há quase três anos ausentes e os expositores têm muita novidade para apresentar em matéria de equipamentos e insumos de alta tecnologia para melhoria das operações de campo, aumento de produtividade e redução de custos”, disse.

A feira terá atrações para mulheres empreendedoras do agro – Agrishow Pra Elas -, um pavilhão de inovações – Agrishow Labs -, um prêmio para startups e pista de test drive para caminhões agrícolas. A área de exposições e as praças de alimentação foram ampliadas para dar mais conforto e segurança para o público.

VACINAÇÃO – Segundo a orientação dos órgãos de saúde em relação aos protocolos sanitários, será permitido o acesso apenas a quem comprovar o ciclo de vacinação completo conta a covid-19. Também será exigido o uso de máscara em todos os setores do evento, tanto para visitantes como para expositores. O local contará com estrutura de atendimento médico e será disponibilizado o álcool gel em todos os setores.

A Agrishow é uma iniciativa das principais entidades do agronegócio nacional, como a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e Sociedade Rural Brasileira (SRB). A organização é do grupo Informa.

HISTÓRICO – Considerada a segunda maior feira desse tipo no mundo e a maior da América Latina, a Agrishow teve sua primeira edição em 1994 e, desde então, cresceu muito. Em 2012, o governo de São Paulo aprovou a concessão por 30 anos da Fazenda Experimental ocupada pela feira em Ribeirão Preto. Em 2018, o evento movimentou R$ 2,7 bilhões em negócios, aumento de 23% em relação ao ano anterior, atraindo um público de 159 mil visitantes.

Em sua última edição, em 2019, a feira teve a área ampliada de 14 hectares para 58 hectares, tornando-se a maior do mundo em espaço ocupado. A expansão visou à integração das áreas de demonstrações de campo – inclusive de sementes e adubos – e de exposição de máquinas e equipamentos. A Agrishow movimenta também o comércio e a rede hoteleira de Ribeirão Preto e região.